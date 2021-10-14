"На коленях поползут в Москву": в Раде рассказали о новых проблемах Украины

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что украинские власти "на коленях поползут в Москву", чтобы попросить помощи у Кремля в связи с энергетическим кризисом.

По его словам, угля на ТЭС государственной корпорации "Центрэнерго" хватит всего на несколько дней. Он напомнил, что руководитель Службы безопасности Иван Баканов ранее говорил, что нардеп Украины Виктор Медведчук "подвесил" страну на "крючок зависимости" от России, помогая договариваться о поставках донбасского угля на ТЭС.

"Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придётся на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках", — написал Волошин в своем Facebook-аккаунте.

Также он предположил, что политики могут сбежать в свои лондонские квартиры, когда в стране начнутся реальные проблемы.

Напомним, в сентябре руководство "Центрэнерго" сообщило, что компания полностью готова к отопительному сезону. Однако в Министерстве энергетики Украины опровергают эту информацию. По данным ведомства, угля на станциях хватит максимум на неделю.

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