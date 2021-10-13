Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инфляция в России могла быть и больше, но меры, принятые правительством и Центробанком, амортизировали её.
По словам Пескова, рост инфляции мог быть и больше с учетом давления внешних и внутренних факторов. Однако благодаря действиям кабмина и ЦБ удалось избежать скачка цен.
Пресс-секретарь президента отметил, что правительство контролирует рост цен, однако невозможно полностью ликвидировать негативные последствия.
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