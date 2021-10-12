В Совфеде отреагировали на заявление о суверенитете Японии над Южными Курилами

По словам первого замглавы международного комитета Совета федерации РФ Владимира Джабарова, новому премьер-министру Токио Фумио Кисиде придётся объяснить, почему он заявил о суверенитете над Южными Курилами.

Сенатор считает, что любое посягательство на территорию России нужно расценивать в качестве агрессии. По его мнению, слова Кисиды о распространении суверенитета Токио на Курильские острова, которые прозвучали во время дебатов в нижней палате парламента, призваны "успокоить японскую общественность и политические партии", передает РИА Новости.

Джабаров выразил сожаление, что подобные высказывания только ухудшают российско-японские отношения. Он потребовал от Кисиды объясниться перед властями РФ.

Ранее мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов заявлял, что Япония с приходом каждого нового лидера надеется решить территориальный вопрос. Он убеждён: Россия не отдаст Южные Курилы, ведь в Конституции РФ сказано о недопущении отчуждения территории.

Напомним, японцы уже давно претендуют на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Они намерены подписать мирный договор с Россией, ссылаясь на то, что его не заключили после окончания Второй мировой войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.