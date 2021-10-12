Кисида заявил о токийском суверенитете Курильских островов

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется в том числе и на Курильские острова, несмотря на нынешнюю территориальную принадлежность. Политик не намерен отступать от объявленных "ультиматумов" России.

В ходе дебатов новый глава японского правительства снова поднял тему Курильских островов. В этот раз речь шла о южной стороне архипелага. По словам Кисиды, условия для подписания мирного договора между Японией и Россией остаются прежними.

"Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям", — цитирует премьера РИА Новости.

Кисида отметил, что Япония не настроена враждебно и планирует подписать "мировую" с Москвой, однако только после обсуждения Курил.

Ранее в интервью Pravda.Ru эксперты пояснили, что Кремль не собирается вести диалог по Курильским островам, особенно южным. И для правительства России территориальная принадлежность вопрос закрытый.

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