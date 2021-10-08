Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — 22-летняя Айшат Кадырова — стала министром культуры республики. Ранее она занимала пост первого замминистра.

Спикер республиканского парламента Магомед Даудов выразил уверенность, что на новой должности Айшат удастся добиться ещё более высоких результатов.

По словам Даудова, Айшат уже удалось многое сделать для развития культурной жизни республики: были построены библиотеки, дома культуры и театры.

Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской республики. После окончания Чеченского государственного университета она стала директором модного дома Firdaws. В сентябре 2020 года была назначена первым заместителем министра культуры Чечни.

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