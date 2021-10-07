Исследование по социальному мнению о действующем лидере США провёл Квиннипэкский университет. Специалисты опросили почти 1326 жителей США, больше половины негативно высказались о Джо Байдене.
Так, согласно исследованиям, 53% осудили Байдена за его политику и только 38% респондентов поддержали, передаёт ТАСС. Показатели распределись следующим образом, без учёта воздержавшихся:
Как выяснили исследователи, больше всего политику Джо Байдена "порицают" представители партии республиканцев. Самими лояльными к лидеру США стали демократы.
По заявлению университета, общая погрешность данных при опросе могла составить 2,7%.
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