США недовольны: рейтинг Байдена рухнул

Исследование по социальному мнению о действующем лидере США провёл Квиннипэкский университет. Специалисты опросили почти 1326 жителей США, больше половины негативно высказались о Джо Байдене.

Так, согласно исследованиям, 53% осудили Байдена за его политику и только 38% респондентов поддержали, передаёт ТАСС. Показатели распределись следующим образом, без учёта воздержавшихся:

тема Афганистана — поддержали 28%, против вывода войск — 50%;

тема экономики — поддержали 28%, недовольны — 72%;

ситуация с мигрантами — поддержали 23%, недовольны — 62%.

Как выяснили исследователи, больше всего политику Джо Байдена "порицают" представители партии республиканцев. Самими лояльными к лидеру США стали демократы.

По заявлению университета, общая погрешность данных при опросе могла составить 2,7%.

Ранее Pravda.Ru рассказала об экономическом "фиаско" Дональда Трампа. Впервые за 25 лет экс-президент и политик США не попал в список богатейших людей по версии Forbes. Аналитики связывают потерю рейтинга с инвестированием Трампа в строительство в период пандемии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.