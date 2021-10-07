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США недовольны: рейтинг Байдена рухнул

Политика

Исследование по социальному мнению о действующем лидере США провёл Квиннипэкский университет. Специалисты опросили почти 1326 жителей США, больше половины негативно высказались о Джо Байдене.

США недовольны: рейтинг Байдена рухнул

Так, согласно исследованиям, 53% осудили Байдена за его политику и только 38% респондентов поддержали, передаёт ТАСС. Показатели распределись следующим образом, без учёта воздержавшихся:

  • тема Афганистана — поддержали 28%, против вывода войск — 50%;
  • тема экономики — поддержали 28%, недовольны — 72%;
  • ситуация с мигрантами — поддержали 23%, недовольны — 62%.

Как выяснили исследователи, больше всего политику Джо Байдена "порицают" представители партии республиканцев. Самими лояльными к лидеру США стали демократы.

По заявлению университета, общая погрешность данных при опросе могла составить 2,7%.

Ранее Pravda.Ru рассказала об экономическом "фиаско" Дональда Трампа. Впервые за 25 лет экс-президент и политик США не попал в список богатейших людей по версии Forbes. Аналитики связывают потерю рейтинга с инвестированием Трампа в строительство в период пандемии.

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На кого похож Байден?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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