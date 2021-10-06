Критики экс-президента США Дональда Трампа ликуют: Forbes объявил, что он впервые за 25 лет выпал из списка 400 богатейших людей.
Forbes отмечает, что Трамп "так же богат, как и год назад”, когда он занял 399-е место в списке, но его состояние сократилось на $600 млн с начала пандемии.
Крупные инвестиции Трампа в "недвижимость в больших городах” из-за ограничений в период пандемии оказались неудачными, поскольку отели и клубы "не работали".
Пошатнувшееся финансовое положение Трампа не стало абсолютной неожиданностью, потому что в последние годы он "слегка отошёл от бизнеса", переключившись на политику, и несмотря на отказ от продажи своих активов, когда он стал президентом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей.