Трамп вылетел из списка 400 богатейших людей Америки

Критики экс-президента США Дональда Трампа ликуют: Forbes объявил, что он впервые за 25 лет выпал из списка 400 богатейших людей.

Forbes отмечает, что Трамп "так же богат, как и год назад”, когда он занял 399-е место в списке, но его состояние сократилось на $600 млн с начала пандемии.

Сейчас, по оценкам аналитиков издания, его состояние составляет $2,5 млрд, что на $400 млн меньше, чем при исключении из списка.

Крупные инвестиции Трампа в "недвижимость в больших городах” из-за ограничений в период пандемии оказались неудачными, поскольку отели и клубы "не работали".

Пошатнувшееся финансовое положение Трампа не стало абсолютной неожиданностью, потому что в последние годы он "слегка отошёл от бизнеса", переключившись на политику, и несмотря на отказ от продажи своих активов, когда он стал президентом.

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