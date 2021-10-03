Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова решила ответить на слова президента Украины Владимира Зеленского о "наглой" внешней политике страны.

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, представитель МИД отметила, что киевский режим ничего из заявленного не может предложить миру. Она припомнила Украине провал реформ и неспособность сохранить традиции и модернизировать страну.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не добьется успеха на международной арене без сильной и "наглой" политики. При этом он назвал "главной победой в текущем году" работу своего офиса и Министерства иностранных дел, которые сделали много для международной субъектности Украины.

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