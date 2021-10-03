Зеленский назвал политику Украины "наглой" и сильной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не добьется успеха на международной арене без сильной и "наглой" политики.

Он назвал "главной победой в текущем году" работу своего офиса и Министерства иностранных дел, которые сделали много для международной субъектности Украины.

По словам Зеленского, у страны нет времени на ожидание того дня, когда Евросоюз распахнет свои двери для Украины.

"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая", — подчеркнул украинский лидер.

Он выразил убежденность, что Украина не будет двигаться вперед без сильной и "наглой" международной политики.

Ранее Зеленский заявил, что оценивает свою двухлетнюю работу на посту главы государства на "семь-восемь из 12".

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