Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не добьется успеха на международной арене без сильной и "наглой" политики.
Он назвал "главной победой в текущем году" работу своего офиса и Министерства иностранных дел, которые сделали много для международной субъектности Украины.
По словам Зеленского, у страны нет времени на ожидание того дня, когда Евросоюз распахнет свои двери для Украины.
"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая", — подчеркнул украинский лидер.
Он выразил убежденность, что Украина не будет двигаться вперед без сильной и "наглой" международной политики.
Ранее Зеленский заявил, что оценивает свою двухлетнюю работу на посту главы государства на "семь-восемь из 12".
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