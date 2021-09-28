Дмитрий Медведев: нужно расследовать вмешательство США в российские выборы

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ и лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, американские корпорации вмешивались в ход российских выборов. Он счёл возможным проведение расследования по факту нарушений, передаёт RT.

Во время интервью журналист спросил главу единороссов, требуется ли специальное расследование, чтобы подтвердить влияние США на голосование в РФ. Медведев подчеркнул, что, скорее всего, не отказался бы от этого.

"Я исхожу из известной латинской формулы quid pro quo — "услуга за услугу". Ну в кавычках, конечно. Если они нам такую услугу предложили, почему бы нет? Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования", — отметил государственный деятель.

Однако, по его мнению, заниматься решением подобных вопросов должны сотрудники правоохранительных органов, специалисты Центральной избирательной комиссии России и МИДа.

Если есть достаточно доказательств, проверку следует организовать в ближайшее время, считает Медведев.

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