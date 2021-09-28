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Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года в РФ

Политика

Законопроект, дающий главам российских регионов возможность избираться главам регионов избираться третий раз подряд, могут принять до конца 2021 года, считает один из авторов документа, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года в РФ

"Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии", - цитирует заявление парламентария РИА Новости.

Андрей Клишас сообщил о готовности Совета федерации обсуждать новый законопроект со всеми думскими фракциями, а также регионами.

По словам собеседника агентства, профильные комитеты Совфеда уже приступили к работе с законопроектом. Документ планируется рассмотреть также на Совете законодателей.

Андрей Клишас добавил, что по законопроекту предстоит предметный диалог с правительством.

Напомним, проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" внесён в Госдуму Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым 27 сентября.

Документ предполагает, в частности, снятие  запрета для глав регионов избираться более двух раз подряд.

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«Чудо бывает»: в каких регионах ЭФФЕКТИВНЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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