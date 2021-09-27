Эксперт рассказал, "под кого" писали законопроект о губернаторских сроках

Москва и Подмосковье являются бенефициарами внесённого в Госдуму законопроекта, который позволяет главам регионов избираться третий раз подряд, считает политолог Дмитрий Абзалов.

"Скрытых мотивов нет. Напоминает схему продления сроков, только на региональном уровне. Идея нацелена на глав двух регионов РФ, чтобы продлить им сроки, — Москвы и Московской области", — заявил эксперт NEWS.ru.

По словам Дмитрия Абзалова, у мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва скоро истекают сроки нахождения на их постах. Сейчас законодательство не позволяет им занять свои должности ещё раз. Однако в случае принятия законопроекта Собянин и Воробьёв смогут это сделать.

Политолог отметил, что Москва и Подмосковье являются важнейшими регионами для федерального центра в 2024 году, когда состоятся выборы президента РФ.

"Крайне важно, чтобы крупнейшая агломерация, где живёт 20% населения РФ, сохранила преемственность, и чтобы там не было протестного электората. Сейчас смена руководителей привела бы к борьбе элит, аппаратной борьбе", — пояснил Дмитрий Абзалов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.