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"Мистер НЕТ" - американское СМИ о "непобедимом" главе русской дипломатии

Политика

На 76-ой Генассамблее ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

"Мистер НЕТ" - американское СМИ о "непобедимом" главе русской дипломатии

Его выступление запланирована на субботу, 25 сентября. О том, что этого ждут  не только политики, но и западная пресса, говорит статья, опубликованная американским изданием Foreign Policy. В материале рассказывается о многолетнем дипломатическом опыте главы российской дипломатии.  

Что пишет американская газета

За свою многолетнюю дипломатическую карьеру Лавров оттачивал практику блокирования американской и европейской дипломатии почти на каждом важном повороте и превратил ее в особую форму искусства.

 Россия заблокировала гуманитарные и миротворческие усилия в Белоруссии, на Украине и в Сирии, а Лавров предоставил дипломатическое прикрытие режиму президента Сирии Башара Асада.

Лавров выступил в защиту белорусского лидера Александра Лукашенко, подавившего протесты в стране, включая вынужденную посадку европейского пассажирского самолета для ареста известного оппозиционного журналиста в мае.

 Совсем недавно он пресёк попытки США разместить войска в Центральной Азии после хаотичного вывода войск из Афганистана.

Западные дипломаты прозвали его “Министр Ниет". (Ниет означает “нет” по-русски).

Несмотря на это, Лавров пользуется уважением некоторых своих западных коллег, которые признают, что с его дипломатическим опытом и мастерством трудно сравниться.

“Он самый опытный министр иностранных дел сегодня в мире”, - сказал Джон Негропонте, бывший заместитель госсекретаря США, который пересекался с Лавровым в Организации Объединенных Наций во времена Джорджа Буша (2001 по 2004 год).

Бывший советник по национальной безопасности США и посланник ООН Джон Болтон в интервью " Брифингу ООН" охарактеризовал Лаврова как “знающего”, “профессионального” и “напористого отстаивателя интересов России ".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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