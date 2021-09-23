Члены Европарламента не признали выборы ещё до их начала - политолог

По мнению собеседника Pravda. Ru, президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, то, что некоторые страны не признают выборы в российскую Госдуму легитимными, было понятно ещё до кампании. По словам политолога, установка "против" была дана задолго до процедуры. Правда, кем — непонятно.

Госдума

"Очевидно, что была некая установка на непризнание выборов. Некоторые члены Европарламента начали высказываться ещё до того, как выборы состоялись, о том, что они не готовы их признать", — пояснил Куртов Pravda. Ru.

По словам Куртова, подобные высказывания в правовом поле России имеют "малый вес". Однако политики других стран таким образом могут "подготовиться" к более резонным решениям.

"Господа, которые нацелены на санкции, вполне возможно, будут пользоваться таким инструментом, как непризнание выборов или частичное непризнание, или ещё что-то. Поэтому всё зависит от целей, которые они преследуют", — сказал Куртов.

Какие именно цели у "не признающих", политолог судить не берётся:

" Пусть они занимаются своими делами, мы будем заниматься своими", — резюмировал эксперт.

Ранее глава избиркома Крыма заявил: несмотря на результаты, выборы в Госдуму на крымском полуострове всё равно бы не признали. По мнению Михаила Малышева, еврогосударства действовали по "заготовленной программе".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.