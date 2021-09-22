Малышев объяснил, почему выборы в Крыму всё равно бы не признали

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев высказался об отказе признать легитимность выборов на полуострове некоторыми странами. По его мнению, неважно, в каком формате проходила кампания и какие результаты огласили. "Не признающие" государства действовали по "заготовленной программе".

"Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России, — он налицо этими заявлениями. Всё это звенья одной цепи", — сказал Малышев в беседе с РИА Новости.

Так, по заявлению представителей стран, результаты выборов в Госдуму РФ отказались признать:

Грузия,

Украина,

Турция,

Франция,

Великобритания.

По словам главы крымского избиркома, главное, что граждане России признают результаты выборной кампании в Государственную думу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "несомненно" Крым принадлежит Украине. А также что его страна не приемлет разделения "территориальной целостности и суверенитета" Незалежной.

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