Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет отказ Турции признать итоги выборов в Крыму.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не признает проведённые в Крыму выборы, поскольку они не имеют юридической силы.
В Кремле выразили сожаление по поводу того, что Турция до сих пор не признала Крым российской территорией. Однако со временем ситуация изменится, Анкара проявит политическую волю и признает реальное положение дел, отметил Песков.
Официальный представитель Кремля назвал Турцию партнёром России, и наличие разногласий по Крыму не должно препятствовать развитию двусторонних отношений.
По словам Пескова, Кремль будет помогать собеседникам понять суть того, что произошло в Крыму в 2014 году, когда крымчане сделали свой выбор в пользу России.
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