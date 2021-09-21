Песков ответил Турции после ее отказа признавать выборы в Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет отказ Турции признать итоги выборов в Крыму.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не признает проведённые в Крыму выборы, поскольку они не имеют юридической силы.

В Кремле выразили сожаление по поводу того, что Турция до сих пор не признала Крым российской территорией. Однако со временем ситуация изменится, Анкара проявит политическую волю и признает реальное положение дел, отметил Песков.

Официальный представитель Кремля назвал Турцию партнёром России, и наличие разногласий по Крыму не должно препятствовать развитию двусторонних отношений.

По словам Пескова, Кремль будет помогать собеседникам понять суть того, что произошло в Крыму в 2014 году, когда крымчане сделали свой выбор в пользу России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.