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Оглашены окончательные результаты выборов в Государственную думу РФ

Политика

В ЦИК огласили результаты выборов в Государственную Думу РФ. Первую строчку занимает партия "Единая Россия", набравшая 49,82% голосов.

Оглашены окончательные результаты выборов в Государственную думу РФ

На втором месте располагается КПРФ с 18,93% голосов, на третьем — ЛДПР с 7,55% по результатам обработки 100% протоколов.

  • В пятёрку лидеров голосования вошли партии "Справедливая Россия — за правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в Государственную думу прошли пять партий, которые смогли преодолеть электоральный барьер в 5%.

Кроме того, из 225 депутатских мест, которые распределяются по одномандатным округам, "Единой России" достались 198, КПРФ — 9, "Справедливой России — за правду" — 8, ЛДПР — 2. Также по одному мандату получили "Партия роста", "Родина", "Гражданская платформа".

Добавим, явка избирателей в 2021 году превысила 51%. Выборы проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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