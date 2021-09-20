ЕС поставил на паузу вопрос признания выборов в России. Оценивают риски?

В Евросоюзе отреагировали на результаты выборов в России, которые прошли 17-19 сентября. И даже дали ответ о признании выборов.

Евросоюз не устроила атмосфера выборов

Официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано заявил, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков".

"Региональные выборы и выборы в Госдуму прошли в атмосфере запугивания независимых критиков, при отсутствии нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять", — заявил Стано.

Он пояснил, что в ЕС "сожалеют о решении России серьёзно ограничить возможности наблюдения ОБСЕ". Россия предлагала принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. В ОБСЕ хотели направить в десять раз больше наблюдателей. В итоге не направили ни одного. Российские власти объяснили ограничения ситуацией с коронавирусом. В Евросоюзе, судя по комментариям, эти объяснения не приняли.

Стано также заявил, что "мы приняли к сведению сообщения от серьёзных источников относительно нарушений, имевших место в ходе выборов. <…> Россия должна соблюдать обязательства в сфере соблюдения прав человека, проведение свободных и честных выборов в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы", — добавил он. Что это за "серьёзные источники", официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза не уточнил.

Ответил он и на вопрос относительно признания итогов выборов в России Евросоюзом. Здесь Питер Стано, что называется, умыл руки. По его словам, ЕС подобных решений не принимает, "государства-члены сами будут решать, признавать ли итоги выборов и при каких обстоятельствах".

В Брюсселе взяли паузу?

При этом, однако, вышесказанное не помешало Стано заявить, что Евросоюз "никогда не признает" итоги российских парламентских и региональных выборов в Крыму. Он также выразил обеспокоенность тем, что жители неподконтрольных Киеву территорий востока Украины, "получали российские паспорта, чтобы принять участие в выборах".

В общем, с одной стороны, чиновники структур Евросоюза дают понять, что не готовы последовать призыву депутатов Европарламента не признавать результаты выборов в Госдуму, если они будут признаны "недемократическими".

С другой стороны, критика выборов со ссылкой на "серьёзные источники" даёт основания полагать, что совсем такую возможность в Брюсселе не отвергают. Не понятно, правда, что это даст тому же Евросоюзу в практическом плане. Отношения с Россией и так находятся в точке замерзания. Ну разве что ещё раз это подтвердить…

Надо полагать, комментарии из Вашингтона тоже будут критическими. Впрочем, по большому счёту, трудно вспомнить выборы в России за последние 20 лет, которые обошлись бы без критики с Запада.

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