Афганистан объявил об официальном открытии аэропорта Кабула

Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу в минувшее воскресенье. В настоящее время разрешены только дневные полёты, с 6.00 до 18.00 по местному времени, к ночным полётам аэропорт ещё не подготовлен.

"Спустя месяц после захвата власти талибами и эвакуации почти 150 тысяч человек из аэропорта Кабула аэропорт официально открыт и полностью готов к работе как для внутренних, так и для международных рейсов с 19 сентября", — сообщила афганская служба онлайн-новостей Khaama Press со ссылкой на авиационное управлении Афганистана.

Отмечается, что администрация авиационного управления попросила ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан и другие страны возобновить полёты в Кабул, но пока согласие на это дали только Пакистан и Иран.

По данным издания, аэропорту был нанесён ущерб в размере 20 миллионов долларов США. К ремонту аэропорта были привлечены катарские и турецкие специалисты.

В настоящее время здание аэропорта охраняется талибами*, которые попросили сотрудников аэропорта вернуться на свои рабочие места.

* запрещённая в России террористическая организация

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