После вброса бюллетеней в Кемерове частично аннулировали результаты голосования

В кузбасском Избиркоме сообщили о частичном аннулировании результатов голосования на участке № 237 в Кемерове. Там подтвердился факт вброса бюллетеней в урну.

По словам председателя Избирательной комиссии Кузбасса Светланы Демидовой, вчера независимые наблюдатели отправили в Общественную палату РФ сведения о вбросе. На месте организовали проверку и выяснили, что он действительно был. В качестве доказательства российским СМИ предоставили видеозаписи с камер, на которых видно, как женщина достала беллютени и опустила их в урну.

В Избирательной комиссии Заводского района по городу Кемерову решили признать недействительными бюллетени, находящиеся в ящике.

"Конкретно в этой урне и конкретно за тот период", — уточнила Светлана Демидова.

Добавим, на выборах в Госдуму РФ проголосовали почти 60% жителей Кемеровской области (данные на 06:00 по московскому времени).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.