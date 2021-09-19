В кузбасском Избиркоме сообщили о частичном аннулировании результатов голосования на участке № 237 в Кемерове. Там подтвердился факт вброса бюллетеней в урну.
По словам председателя Избирательной комиссии Кузбасса Светланы Демидовой, вчера независимые наблюдатели отправили в Общественную палату РФ сведения о вбросе. На месте организовали проверку и выяснили, что он действительно был. В качестве доказательства российским СМИ предоставили видеозаписи с камер, на которых видно, как женщина достала беллютени и опустила их в урну.
В Избирательной комиссии Заводского района по городу Кемерову решили признать недействительными бюллетени, находящиеся в ящике.
"Конкретно в этой урне и конкретно за тот период", — уточнила Светлана Демидова.
Добавим, на выборах в Госдуму РФ проголосовали почти 60% жителей Кемеровской области (данные на 06:00 по московскому времени).
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