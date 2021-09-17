Сотрудники РКН добьются объяснений блокировки Мосгоризбиркома в Twitter

Сотрудники Роскомнадзора отправили руководителям американской корпорации Twitter сообщение с требованием предоставить причины ограничений страницы Московской городской избирательной комиссии.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что подобное решение социальной сети является иностранным вмешательством в выборы, которые проводятся в России с 17 по 19 сентября. Специалисты ведомства призвали Twitter как можно быстрее сообщить о причинах блокировки. Об этом рассказали журналисты ТАСС.

Доступ к профилю Мосгоризбиркома социальная сеть временно ограничила в пятницу, 17 сентября. Twitter поступил таким образом из-за "подозрительных действий" владельцев аккаунта. Материалы организации пока можно посмотреть в Сети. Среди них есть отчёты о работе и ответы на вопросы от россиян.

Накануне, 16 октября, прошло заседание комиссии Совета Федерации по вопросам государственного суверенитета. На мероприятии присутствовали представители Google и Apple. После этого компании удалили из мобильных магазинов приложение "Навальный", которое чиновники связали с вмешательством в российские выборы.

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