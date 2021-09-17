Twitter ограничил доступ к профилю Мосгоризбиркома

В пятницу, 17 сентября, американская корпорация Twitter на неопределённое время ограничила доступ к аккаунту Московской городской избирательной комиссии. В этом можно убедиться, если зайти на официальную страничку в социальной сети.

По данным Twitter, поводом для ограничения стали подозрительные действия страницы. При этом, посты организации всё ещё можно посмотреть, если кликнуть "да, посмотреть профиль". Всего на странице 1001 твит. Обычно руководители аккаунта публиковали скрины о рабочем процессе и ответах на обращения граждан с других платформ.

"Внимание! Действие этой учётной записи временно ограничено", — написано в социальной сети.

Ранее пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук рассказала, что компанию Twitter принудят заплатить административные штрафы, которые она игнорирует. Руководство корпорации задолжало почти девять миллионов рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.