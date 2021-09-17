Помощник депутата КПРФ Аскер Гейдаров был задержан перед первым днем голосования. Мужчину задержали во время его проверки на избирательном участке, куда также приехала полиция.
По информации из Telegram-канала Московской городской избирательной комиссии, Гейдаров был задержан из-за нарушения общественного порядка. По мнению полиции, помощник незаконно находился на участке, и что Гейдаров не имел право статуса доверенного лица от кандидата.
О задержание своего помощника высказался политик от партии КПРФ Валерий Рашкин, заявив о незаконности действий полиции. На своей странице в Facebook он сообщил, что задержание его представителя сделано в целях фальсификации выборов.
"Как доверенное лицо он имеет полное право контролировать работу избирательной комиссии, что и пытался сделать. Зашёл на участок, где комиссия что-то делала с КОИБами", – пишет в соцсети Рашкин.
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