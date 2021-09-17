На избирательном участке задержали помощника депутата от КПРФ

Помощник депутата КПРФ Аскер Гейдаров был задержан перед первым днем голосования. Мужчину задержали во время его проверки на избирательном участке, куда также приехала полиция.

По информации из Telegram-канала Московской городской избирательной комиссии, Гейдаров был задержан из-за нарушения общественного порядка. По мнению полиции, помощник незаконно находился на участке, и что Гейдаров не имел право статуса доверенного лица от кандидата.

Реакция КПРФ

О задержание своего помощника высказался политик от партии КПРФ Валерий Рашкин, заявив о незаконности действий полиции. На своей странице в Facebook он сообщил, что задержание его представителя сделано в целях фальсификации выборов.

"Как доверенное лицо он имеет полное право контролировать работу избирательной комиссии, что и пытался сделать. Зашёл на участок, где комиссия что-то делала с КОИБами", – пишет в соцсети Рашкин.

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