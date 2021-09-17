В правительстве РФ утвердили даты новогодних выходных

В правительстве РФ окончательно утвердили производственный календарь. В нём содержится информация о новогоднем отдыхе и дополнительном выходном дне в преддверии праздника.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, в 2021 году россияне не будут работать 31 декабря. Согласно закону, этот день теперь считается выходным.

Кроме того, в принятом документе сказано, что жители страны уйдут на традиционные новогодние каникулы с 1 по 9 января 2022 года.

Также в производственном календаре указаны и другие праздники, которые предполагают выходные дни на работе. Например, на майские праздники граждане будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

"Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта", — сообщили в правительстве РФ.

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