Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко раскритиковала Зеленского из-за проблем с газом в стране. По её мнению, положение дел с голубым топливом плачевно и может привести к тому, что Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Януковичу.

По её словам, Украина не сможет покупать газ по действующим рыночным ценам. Зеленский обещал, что для потребителей стоимость повышать не будут. Однако тогда, по мнению депутата, региональные власти не смогут "нормально функционировать" оплачивая разницу с закупочной ценой.

"Если Зеленский при этом действительно "запустит" закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича", — резюмировала Савченко в эфире телеканала "Первый независимый".

Ранее Владимир Зеленский обещал, что мировые цены на газ никак не повлияют на рядовых потребителей. Однако на газовом рынке практически паника. Только за прошлую неделю, по данным лондонской биржи, она подскочила почти на 300 за тысячу кубов.

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