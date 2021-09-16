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Путин заявил, что войска США рано покинули Афганистан

Политика

Во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин заявил, что США слишком рано вывели свои войска из Афганистана, где к власти пришли талибы*.

Путин заявил, что войска США рано покинули Афганистан

По его словам, ситуация в зоне ответственности ОДКБ после ухода американцев ухудшилась. Это создало большую опасность для других государств, считает лидер РФ.

"Сразу после поспешного, мягко говоря, вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов, мы с вами на внеочередном саммите обменялись мнениями об опасности, связанной с кардинально изменившейся ситуацией в стране", — сказал Путин, выступая в онлайн-формате из-за самоизоляции. 

Президент напомнил: на прошлом заседании все участники согласились с его взглядами на то, что мировые державы должны сохранять сплочённость в нестабильной обстановке. По его мнению, государствам, входящим в состав ОДКБ, следует подготовиться к обороне и совместному поддержанию безопасности.

* Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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