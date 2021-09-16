Путин заявил о десятках людей с COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин, выступая в дистанционном режиме на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил, что в его окружении десятки людей заразились коронавирусом.

По словам главы государства, врачи рекомендуют ему оставаться на самоизоляции после контакта с заболевшими пациентами. Путин сообщил, что будет работать в удалённом формате ещё несколько дней, а затем вернётся к обычному графику.

"К сожалению, в последний момент вынужден был отменить свой визит в Душамбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек. Теперь приходится в течение недели соблюдать режим самоизоляции", — приводит слова лидера РФ РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин "прекрасно себя чувствует и абсолютно здоров".

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