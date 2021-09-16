Драка талибов* в президентском дворце - начало сериала про бандитские разборки

Талибы* ещё ничего, по сути, не сделали, как официальная власть в стране. Но уже "грызутся" между собой, деля лавры.

На минувшей неделе, напомним, между членами нового правительства страны произошёл скандал, переросший в драку.

Это знак? Какой?

Своим мнением с корреспондентом Pravda. Ru поделился военный политолог Александр Перенджиев, член экспертного совета организации "Офицеры России".

— То, что у них (талибов*. — Прим. ред.) начнётся грызня, как только они полностью власть в стране захватят, а потом начнут её делить, было понятно с самого начала.

Пока они выступают единым фронтом — они вместе, а как только придут к власти — идиллия закончится. Они пока только начали делить должности и выяснять, кто над кем начальником будет. А скоро станут делить территорию.

Почему начали с драки? Потому что внутри "Талибана"* нет системы разрешения споров. Они, конечно, говорят, что всё в Коране написано, будем делать, как в Коране. Но в том-то и дело, что они сами не особо Коран знают, хоть и называют себя "студенты медресе" — так переводится слово "талиб"* или "Талибан*" — "студенчество из медресе". Но на самом деле воевать умеют, грабить умеют, совершать насилие умеют. А вот договариваться между собой — нет. И управлять государством — нет.

— И что дальше?

— Я думаю, что будет раскол внутри "Талибана"* на различные группировки, возглавляемые различными политическими командирами.

В дальнейшем миру придётся разбираться, кто есть кто внутри "Талибана"*, какие там группировки, структуры.

Пока нам говорили, что есть "Талибан"* и есть ИГИЛ*. И то их надо как-то разделить — афганский ИГИЛ* и "Талибан"*. Тем более что там многие ИГИЛовцы действуют под знаменами "Талибана"*.

На деле же всё не так просто: никто не знает, какие есть группировки, кто кого поддерживает. Просто потому, что в организации нет политической культуры:

умения договариваться,

согласовывать интересы,

взаимодействовать между собой.

Я, впрочем, не знаю, есть ли у них культура вообще.

У талибов* разрешение конфликтов и споров сводится к драке. Что мы, собственно, и увидели. Если они до этого пытались рядиться в цивилизационные одежды, что-то там показывать миру, то сейчас… Оболочку ещё можно как-то проимитировать, маску какую-то надеть. Но если внутреннее содержание не изменилось, ничего нового не будет.

Если есть внешний враг, они объединяются против внешнего врага. А когда нет врагов, они тут же начинают между собой разделяться.

И, думаю, это шанс для противников "Талибана"* нанести сокрушительный удар. Если оппозиция объединится, и граждане их поддержат…

Где мулла Барадар

— Есть серьёзные подозрения, что мулла Абдул Гани Барадар "пропал с радаров не просто так" и его вообще может уже не быть в живых. Насколько это оправданное опасение, учитывая "послужной список" его оппонента — террориста Хакани?

— Вполне оправданное опасение. По сути же это банда. А значит и отношения внутри "коллектива" выясняет путём "разборок". А так вполне возможно, что того или иного авторитета или главаря могут устранить, потому что "мавр сделал свое дело, мавр должен уйти".

Барадар свой вклад в дело "Талибана*" внёс. И теперь он не нужен — другие властвовать хотят.

* запрещённая организация на территории РФ