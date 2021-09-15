Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина

На сайте "Умного голосования" команды Алексея Навального был опубликован список кандидатов в депутаты. Пользователям предложили отдать голос 19 сентября за бывшего бойца и чемпиона Bellator Виталия Минакова. Как оказалось, Минаков был доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2012 года.

Минаков был включен в список кандидатов в Госдуму. Ранее он об этом сказал в соцсетях.

"На этот раз цель — Государственная Дума. И этот "бой", под названием выборы, я тоже планирую выиграть", — написал Минаков в Instagram.

В 2014 году Виталий Минаков стал депутатом. Об этом он напомнил своим подписчикам, но не рассказывал про работу в качестве доверенного лица президента России в 2011–2012 годах. Минаков проработал в доверенным лицом Путина до выборов 2018 года.

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