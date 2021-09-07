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"Яндекс" удалил ссылки на проект Навального "Умное голосование"

Общество

Сотрудники российской компании "Яндекс" убрали из поисковой выдачи ссылки на сайт проекта "Умное голосование", который создала команда оппозиционера Алексея Навального.

"Яндекс" удалил ссылки на проект Навального "Умное голосование"

Представители компании объяснили, что работники Роскомнадзора внесли сайт "Умного голосования" в список запрещённых. В таком случае, по законам нашей страны, поисковик обязан избавиться от подобных ссылок. По словам сотрудников пресс-службы, этот процесс проходит автоматически.

Напомним, что пятого сентября журналисты ТАСС сообщили, что суд обязал корпорацию Google и компанию "Яндекс" исключить из поисковой выдачи сайт "Умного голосования" по иску "Вулинтертрейд" с таким товарным знаком. Руководство "Яндекса" собиралось оспаривать это решение.

"Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", — возмутились в компании.

Шестого сентября сайт "Умного голосования" пополнил перечень запрещённых сайтов Роскомнадзора, из-за чего "Яндекс" автоматически стёр ссылки на проект. Его связали с экстремистской деятельностью "Фонда борьбы с коррупцией"*.

* Запрещённая в России экстремистская организация, которая выполняет функции иностранного агента

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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