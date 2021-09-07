Сотрудники российской компании "Яндекс" убрали из поисковой выдачи ссылки на сайт проекта "Умное голосование", который создала команда оппозиционера Алексея Навального.
Представители компании объяснили, что работники Роскомнадзора внесли сайт "Умного голосования" в список запрещённых. В таком случае, по законам нашей страны, поисковик обязан избавиться от подобных ссылок. По словам сотрудников пресс-службы, этот процесс проходит автоматически.
Напомним, что пятого сентября журналисты ТАСС сообщили, что суд обязал корпорацию Google и компанию "Яндекс" исключить из поисковой выдачи сайт "Умного голосования" по иску "Вулинтертрейд" с таким товарным знаком. Руководство "Яндекса" собиралось оспаривать это решение.
"Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", — возмутились в компании.
Шестого сентября сайт "Умного голосования" пополнил перечень запрещённых сайтов Роскомнадзора, из-за чего "Яндекс" автоматически стёр ссылки на проект. Его связали с экстремистской деятельностью "Фонда борьбы с коррупцией"*.
* Запрещённая в России экстремистская организация, которая выполняет функции иностранного агента
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