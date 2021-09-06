"На колени встанете": украинец угрожал России базами НАТО

Киевский экономист Александр Охрименко, будучи гостем шоу на телеканале «Россия 1», пообещал Москве неприятности в результате переоснащения украинских аэропортов под военные базы НАТО. Заявление спровоцировало смех и шутки у других участников шоу.

В эфире программы "60 минут" Охрименко заявил, что в настоящее время Североатлантический Альянс проводит инвентаризацию украинских аэропортов для того, чтобы там могли садиться и взлетать самолёты НАТО, а также использовать их для ведения боевых действий. В ответ на это политолог Олег Матвейчев заметил, что самолеты одного из лидеров НАТО США до недавнего времени были и в Афганистане, а потом спешно покинули страну.

"Маленькая тонкость: Украина – не Афганистан! – возмутился Охрименко. – Если сюда зайдут военные базы НАТО, вам несдобровать! И тогда газовый поток, вы на коленки встанете, и всё остальное! И ещё будете извиняться за оккупацию Крыма и за Донбасс!"

Подводя итог полемике, ведущая Ольга Скабеева отметила: "Все союзники констатируют смерть гегемона (намёк на главенство США в НАТО). И только Зеленский умудрился поехать на американскую авиабазу в Калифорнию, чтобы учиться там правильным образом эвакуировать союзников. А правильно по-американски – это когда тебя намотало на шасси".