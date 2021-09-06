"Абсурд": в Германии оценили обвинения в финансировании Навального

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о финансировании проектов Алексея Навального через сотрудников посольства Германии в Москве вызвало недоумение в правительстве ФРГ. Об этом сообщила представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Правительство ФРГ с большим недоумением приняло к сведению обвинения в адрес местных сотрудников посольства в Москве. То, что официальные ведомства в России конструируют обвинения в непосредственном финансировании Навального из Германии, это, мягко говоря, абсурд", — цитирует заявление дипломата РИА Новости.

Андреа Зассе подчеркнула, что публикация списка предполагаемых спонсоров Алексея Навального — это распространение информации, которая подлежит защите, и нарушение личных прав. Представитель МИД ФРГ осудила эти действия и высказала требование о незамедлительном освобождении находящегося в колонии Навального.

Ранее Мария Захарова рассказала в своём телеграм-канале, что зарубежные посольства в РФ принимали на работу россиян, которые потом переводили средства из своих зарплат в качестве поддержки проектов Навального. Список спонсоров опубликовал портал "Комитет защиты национальных интересов".

По словам представителя МИД РФ, наибольшее количество донатов шло через посольства США и ФРГ.

"Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты", — написала Захарова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.