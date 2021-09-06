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Захарова заявила о сговоре немецких политиков и медиа против российского СМИ

Мир

Российское СМИ "Раша Тудей" подвергается в Германии гонениям, в которых участвуют политики и медиахолдинги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила о сговоре немецких политиков и медиа против российского СМИ

"Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении РT", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что в Германии уже закрывали банковские счета российского СМИ, а также призывали отказать ему в оформлении лицензии на спутниковое вещание.

В качестве примера травли со стороны немецких медиа Мария Захарова процитировала заявление пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера, согласно которому сотрудники российского СМИ "распрощались с критической и независимой журналистикой" и "принимают участие в дестабилизации демократии". Представитель МИД указала на отсутствие аргументов в подобных высказываниях.

При этом Мария Захарова заявила о наличии конкретных примеров попыток влияния немецких СМИ на внутренние дела России.

В частности, канал Deutsche Welle во время незаконных митингов в РФ размещал на экране "водяные знаки" c призывами к участию в этих акциях.

По мнению Марии Захаровой, давление на российский канал со стороны немецких медиахолдингов имеет своей целью нейтрализовать пользующегося популярностью конкурента.

"Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке", — отметила представитель МИД.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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