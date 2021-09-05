EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Виктор Логинов разводится с молодой женой
Диктатор из 90-х, которого никто не помнит
Сборная России обыграла Кипр и вышла на первое место в отборе ЧМ-2022
Захарова рассказала о финансировании Навального иностранными посольствами
В Екатеринбурге силовики оцепили цыганский поселок
Любаша: "Мне все время приходится доказывать, что я автор высокого полёта"
Эксперт: проживёт дольше тот, кто дольше спит
Наши паралимпийцы выступили под японский шлягер
Гадание по-китайски: настоящие перемены придут после 2044 года

Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях

Россия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на оскорбления от Марии Певчих.

Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях

Представительница Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих высказалась в адрес Захаровой в "Твиттере", назвав ее "бабкой у подъезда, которую почему-то называют официальным представителем МИД".

Захарова ответила на слова Певчих, назвав ее человеком, который "без единого доказательства качает тему химического оружия "новичок". Дипломат также отметила, что год назад работодатель Певчих заявил об отсутствии российской вакцины от коронавируса. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова подтвердила данные о финансировании Алексея Навального иностранными посольствами. Она рассказала, что самые большие средства вкладывали посольства ФРГ и США.

*Запрещённая в России экстремистская организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Захарова рассказала, как бороться с враньем иностранных корреспондентов
Автор: Владан Джурич
Последние материалы
Чем отличается передний привод от заднего
Виктор Логинов разводится с молодой женой
Диктатор из 90-х, которого никто не помнит
Кабмин обновил список наиболее востребованных профессий в экономике России
Сборная России обыграла Кипр и вышла на первое место в отборе ЧМ-2022
Рогозин: Россия и США продолжают сотрудничество по ракетному двигателю РД-181
Захарова рассказала о финансировании Навального иностранными посольствами
В Ленинградской области зафиксировано первое северное сияние осени
В Екатеринбурге силовики оцепили цыганский поселок
"Коммунисты России" помешали планам олигарха Горбачева "спрятать" в рядах КПРФ свои грехи
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Издавший "странный звук" Путин озадачил экспертов

Российские массмедиа на уровне экспертов и опросов граждан активно обсуждают значение звука, который издал президент России.

Издавший "странный звук" Путин озадачил экспертов
Баня, ванна или душ: что полезнее?
Здоровье и профилактика
Баня, ванна или душ: что полезнее?
Мир. Новости мира
Российские ПВО без проблем отразили израильские ракеты над Сирией
Политика. Новости и аналитика
Будет ли новый карантин после "ковидных" выборов-2021
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Военные новости
Украине дали шесть часов на войну с РФ. Потом поражение
Происшествия
Чиновник из Севастополя по-народному оценил новую брусчатку
Эксперт: какие в России мигранты и почему они дерутся
Общество
Эксперт: какие в России мигранты и почему они дерутся
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников