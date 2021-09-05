Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на оскорбления от Марии Певчих.

Представительница Фонда борьбы с коррупцией* Мария Певчих высказалась в адрес Захаровой в "Твиттере", назвав ее "бабкой у подъезда, которую почему-то называют официальным представителем МИД".

Захарова ответила на слова Певчих, назвав ее человеком, который "без единого доказательства качает тему химического оружия "новичок". Дипломат также отметила, что год назад работодатель Певчих заявил об отсутствии российской вакцины от коронавируса. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова подтвердила данные о финансировании Алексея Навального иностранными посольствами. Она рассказала, что самые большие средства вкладывали посольства ФРГ и США.

*Запрещённая в России экстремистская организация

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