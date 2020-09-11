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Отец спутницы Навального Марии Певчих возглавляет биолабораторию

Сопровождавшая Навального в командировке в Сибирь Мария Певчих по версии ряда СМИ может быть причастна к отравлению блогера. Журналисты уверены, что девушка не только могла подмешать ему яд в напиток или подсыпать его в одежду, но и располагала прямым доступом к химическим веществам и вирусам из лаборатории своего отца.

Отец спутницы Навального Марии Певчих возглавляет биолабораторию

Напомним, накануне Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что из шести спутников Навального только у Певчих не удалось взять показания. Девушка вместе с ним вылетела в Берлин 22 августа, с тех пор ее точное местонахождение не известно.

В расследовании издания "Правда.Ру" упоминается, что Певчих имела непосредственных "доступ к телу" Навального — во время поездки они ночевали в одном номере. Поэтому возможность отравить его у нее была. Кроме того, журналисты указали на довольно странный маршрут передвижения девушки. В Москву вместе с Навальным она не полетела, а когда тому стало плохо и пришлось его срочно госпитализировать, то Певчих вылетела в Омск через Новосибирск, вероятно, с целью замести следы. Наконец, Певчих — единственная, кого допустили на борт специального медицинского самолета, доставившего Алексея Навального в Германию. Даже его жене Юлии пришлось лететь отдельно.

Также следует напомнить, что в соответствии с начальной версией немецких экспертов, яд попал в организм Навального через отравленное нижнее белье, к которому у его спутницы был доступ на всем протяжении поездки. Питьевая бутылка со следами яда стала фигурировать в деле уже позднее.

В качестве дополнительного аргумента в пользу версии о причастности Певчих к отравлению можно рассмотреть тот факт, что ее отец Константин Певчих заведует двумя научными лабораториями.

Отец спутницы Навального Марии Певчих возглавляет биолабораторию. 409268.jpeg

Одна из них, ООО "Ниобис", работает без малого десять лет и занимается исследованиями в сфере вирусологии и выращивания биологических клеток. Очевидно, что в ходе работы ученым нужны не только образцы живых вирусов и бактерий, но и специальные химические реагенты.

Отец спутницы Навального Марии Певчих возглавляет биолабораторию. 409269.jpeg

Будучи главой лаборатории и ее учредителем, Константин Певчих мог иметь непосредственный доступ к химикатам. Также он занимается научными исследованиями в области биокибернетики, а значит обладает достаточными знаниями о человеческой биологии.

Нельзя с уверенностью утверждать, что Мария Певчих обращалась за помощью к отцу в деле отравления Навального. Однако у нее вполне мог быть доступ к необходимым для этого ядам и химикалиям. Более того, девушка имела доступ и к личным вещам блогера, а значит подсыпать ему яд не составило бы для нее большого труда.

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