Отец спутницы Навального Марии Певчих возглавляет биолабораторию

Сопровождавшая Навального в командировке в Сибирь Мария Певчих по версии ряда СМИ может быть причастна к отравлению блогера. Журналисты уверены, что девушка не только могла подмешать ему яд в напиток или подсыпать его в одежду, но и располагала прямым доступом к химическим веществам и вирусам из лаборатории своего отца.

Напомним, накануне Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что из шести спутников Навального только у Певчих не удалось взять показания. Девушка вместе с ним вылетела в Берлин 22 августа, с тех пор ее точное местонахождение не известно.

В расследовании издания "Правда.Ру" упоминается, что Певчих имела непосредственных "доступ к телу" Навального — во время поездки они ночевали в одном номере. Поэтому возможность отравить его у нее была. Кроме того, журналисты указали на довольно странный маршрут передвижения девушки. В Москву вместе с Навальным она не полетела, а когда тому стало плохо и пришлось его срочно госпитализировать, то Певчих вылетела в Омск через Новосибирск, вероятно, с целью замести следы. Наконец, Певчих — единственная, кого допустили на борт специального медицинского самолета, доставившего Алексея Навального в Германию. Даже его жене Юлии пришлось лететь отдельно.

Также следует напомнить, что в соответствии с начальной версией немецких экспертов, яд попал в организм Навального через отравленное нижнее белье, к которому у его спутницы был доступ на всем протяжении поездки. Питьевая бутылка со следами яда стала фигурировать в деле уже позднее.

В качестве дополнительного аргумента в пользу версии о причастности Певчих к отравлению можно рассмотреть тот факт, что ее отец Константин Певчих заведует двумя научными лабораториями.

Одна из них, ООО "Ниобис", работает без малого десять лет и занимается исследованиями в сфере вирусологии и выращивания биологических клеток. Очевидно, что в ходе работы ученым нужны не только образцы живых вирусов и бактерий, но и специальные химические реагенты.

Будучи главой лаборатории и ее учредителем, Константин Певчих мог иметь непосредственный доступ к химикатам. Также он занимается научными исследованиями в области биокибернетики, а значит обладает достаточными знаниями о человеческой биологии.

Нельзя с уверенностью утверждать, что Мария Певчих обращалась за помощью к отцу в деле отравления Навального. Однако у нее вполне мог быть доступ к необходимым для этого ядам и химикалиям. Более того, девушка имела доступ и к личным вещам блогера, а значит подсыпать ему яд не составило бы для нее большого труда.