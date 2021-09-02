Елена Зеленская встретилась в США с женщинами-лидерами Power women

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с американскими женщинами-лидерами Power women, сообщили в "Интерфакс Украины".

Супруга президента Украины Елена Зеленская в рамках рабочей поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки встретилась с женщинами-лидерами Power women. Об этом сказано в официальном интернет-представительстве президента Украины.

"Для меня важно, что мы можем собраться все вместе и поговорить о вызовах, стоящих перед нами едва ли не каждый день, а также послушать и поддержать друг друга. Часто именно вследствие таких разговоров и дискуссий мы можем находить правильные пути для преодоления вызовов современности", — отметила Зеленская.

Первая леди Украины на встрече рассказала о своей деятельности. В частности, она поделилась с результатами своей работы по таким направлениям, как:

равные права женщин и мужчин;

реформа питания в школах;

развитие безбарьерной Украины;

культурная дипломатия.

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