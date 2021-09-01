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Зеленский попросил у Байдена помощи в освобождении "пленных украинцев"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Джо Байденом передал список "пленных украинцев" для помощи в их освобождении. Сообщается, что в списке около 450 человек.

В список "пленных украинцев" входят граждане, которые находятся на территориях Донбасса и Крыма в России. Список был подготовлен командой президента Украины. Об этом сообщил Зеленский во время трансляции в телеграм-канале телеканала "Дом".

В обращении президента также говорится о просьбе помочь с "пленными".

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленского с Байденом обсуждался "Северный поток — 2". Президент США пообещал поддержать Украину в энергетической отрасли. Зеленский прибыл в США 31 августа для встречи с Байденом. При этом глава США отказался от проведения совместной пресс-конференции с Зеленским.

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Главные темы на встрече Зеленского с Байденом
Автор: Владан Джурич, Куратор: Любовь Степушова
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