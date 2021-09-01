Гору оружия и денег: что Зеленский попросит у Байдена

Украина ждёт от США военной и экономической помощи, но шансы на сохранение своего вопроса хотя бы в какой-то в повестке Запада не очень высокие.

Президент страны Владимир Зеленский пытается вести диалог на эту тему ещё со времен своего первого визита в Белый дом. Ему нужны гарантии, что администрация Байдена не бросит его страну, как ранее бросила Афганистан. После восьми лет якобы "противостояния России" это было бы фатально разрушительно для Украины.

В стране опасаются, что Байден предпочтёт сосредоточиться на других вопросах внешней политики, особенно на соперничестве с Китаем.

Причина для таких предположений банальна: ранее Вашингтон без предварительного уведомления отказался от дальнейших санкций против "Северного потока — 2". Проект в 11 миллиардов долларов тянется через Балтийское море в Германию и начисто (несмотря на все разговоры об ином) оставит Украину без транзитных доходов.

Несмотря на то, что Вашингтон с самого начала выступал против газопровода, Берлин и Москва его достроили. В июльском соглашении Германия обещала попытаться обязать Россию качать газ через соседей с 2024 года.

Таким образом, Украина переживает за своё будущее на фоне и умоляет наложить на Москву санкции, если та будет шантажировать американских союзников. При этом понятно, что Вашингтон считает Афганистан и Украину разными сферами для американской "национальной безопасности". Это заметно, скажем, по финансированию регионов: та же военная поддержка Киева ограничивалась 300 миллионами долларов в год, а в Афганистан "ушли" почти два триллиона (!!!) долларов.

Как пояснил секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев, Вашингтон однозначно бросит прозападное руководство Украины, как и афганцев, которых не спас даже статус основного союзника США вне НАТО.

По поводу сравнений же советник главы администрации Зеленского Тимофей Милованов высказал мнение, что Украина не Афганистан, "мы не несостоявшееся государство, мы боремся за независимость и суверенитет". И поставил Западу на вид, что Украина сделала для безопасности в Европе якобы больше, чем многие другие страны.

Украина таким образом потребовала не превращать её в разменную моменту. Но в США не забивают себе головы такими мелочами. При Трампе, впрочем, была приостановлена военную помощь Киеву, но кое-какие образцы оружия туда всё-таки попали. Правда, если верить соцмедиа, часть их них уже… пропала.

Президент Торговой палаты США на Украине Энди Хандер пояснил, что инвестиции в страну теперь зависят от ситуации с безопасностью и геополитики: получит ли Украина гарантии США.

Сегодня Белый дом критикуют со всех сторон, а Зеленский будет требовать увеличения военной помощи, а также выпуска облигаций под гарантии США на восстановление инфраструктуры и перезапуск экономики.

Собственно, он уже попросил: дайте триста миллиардов долларов США на то, чтобы построить на Украине "честный и выгодный рай на Земле".

Напомним, в июне Ашрафу Гани было сказано, что за 20 лет США потратили в Афганистане два триллиона долларов, 2500 американцев погибли, но ситуация не претерпела фундаментальных изменений, несмотря на присутствие американских военных.

"Киев рвётся в НАТО для того, чтобы США помогли Украине решить её территориальные споры военным путём, сославшись на пятую статью договора о взаимной обороне. США с НАТО такого времяпровождения вообще не желают", — также напоминают эксперты.

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