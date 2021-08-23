Жириновский: Украину нужно разделить на две части

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину нужно разделить на две части, одна из которых - Малороссия - станет частью России.

По словам политика, лучшим решением по "успокоению" Украины является ее раздел на Галицию и Малороссию.

"Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек", — сказал Жириновский.

Он добавил, что Галицию могут принять в НАТО и в Евросоюз. При этом Юго-Восточная Украина с населением более 25 миллионов человек войдет в состав России.

Если "программа по успокоению Украины" будет реализована, то Киев больше не будет враждовать с Москвой.

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