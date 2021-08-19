Встречу президентов Украины и США в Вашингтоне перенесли на 31 августа

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

По словам министра, встреча президентов состоится 31 августа из-за расширения программы визита Зеленского в США. Предусмотрен расширенный формат и встреча тет-а-тет.

Глава МИД добавил, что президент Украины планирует посетить штат Калифорния.

Ранее "Интерфакс" сообщал со ссылкой на Дмитрия Кулебу, что встреча украинского и американского президентов в Белом доме состоится 30 августа.

В начале августа глава МИД Украины рассказал, что в ходе встречи Владимир Зеленский и Джо Байден планируют обсудить три блока вопросов: политические, экономические, а также вопросы безопасности.

Предполагается затронуть темы стратегического партнёрства двух стран, Донбасс и Крым, а также вопрос увеличения американских инвестиций в украинскую экономику, в том числе в её стратегические отрасли.

По словам главы МИД, к визиту Владимира Зеленского в США готовятся «конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации», которые планируется на рассмотрение американской стороне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.