Владимир Зеленский узаконил новое правило "защиты границы государства": теперь землю в радиусе 50 км от госграниц можно попросту отбирать у собственников. Причем вместе с находящимися на ней постройками.
Подписанный президентом Украины Указ размещен на официальном сайте главы государства.
Данный документ вводит в действие решение СНБО, согласно которому "отжатые" у населения участки земли будут передаваться Госпогранслужбе.
Видимо, для того, чтобы новое правило не выглядело совсем уж откровенным грабежом или бандитизмом со стороны властей, в указе есть оговорка:
На реализацию указа региональным властям дано полгода. За это время они должны "провести инвентаризацию", создать реестр земли, подлежащей экспроприации и "найти" хозяев участков.
К слову, у данного указа есть одна особенность: часть информации, содержащейся в нём, от украинцев скрыта под грифом "секретно":
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