Своим указом Зеленский узаконил экспроприацию земли у украинцев

Владимир Зеленский узаконил новое правило "защиты границы государства": теперь землю в радиусе 50 км от госграниц можно попросту отбирать у собственников. Причем вместе с находящимися на ней постройками.

Подписанный президентом Украины Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Данный документ вводит в действие решение СНБО, согласно которому "отжатые" у населения участки земли будут передаваться Госпогранслужбе.

Видимо, для того, чтобы новое правило не выглядело совсем уж откровенным грабежом или бандитизмом со стороны властей, в указе есть оговорка:

у того, кто попадает в зону принудительного отчуждения, могут отобрать его землю и недвижимость на ней в том случае, если собственник участка "не согласен с условиями предлагаемого ему выкупа".

На реализацию указа региональным властям дано полгода. За это время они должны "провести инвентаризацию", создать реестр земли, подлежащей экспроприации и "найти" хозяев участков.

К слову, у данного указа есть одна особенность: часть информации, содержащейся в нём, от украинцев скрыта под грифом "секретно":

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