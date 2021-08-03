Светлана Тихановская уже в Лондоне: как прошла встреча с британским премьером?

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская встретилась с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в его лондонской резиденции, сообщает ТАСС.

В ходе встречи британец поддержал "гражданское общество и демократию" в республике.

"Великобритания была одной из первых стран, которая ввела санкции" - напомнил Джонсон.

В ответ Тихановская назвала Великобританию "одной из наиболее влиятельных стран мира". Также лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что с премьер-министром королевства лично ее объединяет приверженность идеалам демократии.

После завершения визита она отметила "теплоту атмосферы", с которой ее принимали в Лондоне.

Вместе с Борисом Джонсоном Тихановская вспоминала инцидент в воздушном пространстве Белоруссии, когда Александр Лукашенко поднял в небо военный истребитель, чтобы экстренно посадить ирландский самолет компании Ryanair. Причиной остановки лайнера стало нахождение на его борту главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, Романа Протасевича, находившегося в розыске.

Напоминаем, что ранее Светлана Тихановская совершила поездку по Соединенным штатам Америки и нанесла ряд официальных визитов высокопоставленным лицам, среди которых был и действующий президент Джо Байден.

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