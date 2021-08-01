В российской политике даже имя может стать причиной плохих отношений. По крайней мере, об этом утверждает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Политик заявил, что у него сложные отношений с президентом Владимиром Путиным, а всё дело в имени. Владимир Вольфович говорит, что не воспринимает политиков с таким же именем, как у него. Глава либерал-демократов считает, что в российской политике только он должен ассоциироваться с именем Владимир.
"С президентом у меня не очень хорошие отношения. Вот Геннадий Зюганов, вот там Сергей Миронов, а тут Владимир, Владимир. Это проблема, я считаю", — приводит URA.RU слова Жириновского.
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