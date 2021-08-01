EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Модифицированный Ил-76 на треть повысил боевую способность ВДВ
Глава американского антидопинга обвинил Россию в "жажде медалей" на Олимпиаде
Непарадная сторона Петербурга
Губернаторов предложили мотивировать следить за раздельным сбором мусора
Автовладельцы стали массово избавляться от люксовых машин с пробегом
Принципы Романа Василенко — в интервью Владимиру Познеру
В Красноярском крае таксиста за кражу денег облили зелёнкой и вывезли в лес
Российский истребитель Су-35 рухнул в Охотском море из-за отказа двигателя
Горбачёв призвал Россию и США сократить арсеналы ядерного оружия

Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным

Политика

В российской политике даже имя может стать причиной плохих отношений. По крайней мере, об этом утверждает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным

Политик заявил, что у него сложные отношений с президентом Владимиром Путиным, а всё дело в имени. Владимир Вольфович говорит, что не воспринимает политиков с таким же именем, как у него. Глава либерал-демократов считает, что в российской политике только он должен ассоциироваться с именем Владимир.

"С президентом у меня не очень хорошие отношения. Вот Геннадий Зюганов, вот там Сергей Миронов, а тут Владимир, Владимир. Это проблема, я считаю", — приводит URA.RU слова Жириновского.

  • Владимир Жириновский — депутат всех созывов Государственной думы.
  • Жириновский пять раз принимал участие в выборах президента России. Максимальный результат показал в 2008 году, когда набрал 9,35% голосов, уступив Дмитрию Медведеву и Геннадию Зюганову.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Жириновский. Вечерний Ургант.
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Модифицированный Ил-76 на треть повысил боевую способность ВДВ
Глава американского антидопинга обвинил Россию в "жажде медалей" на Олимпиаде
Почему люди любят читать про "попаданцев" - мнение Сергея Лукьяненко
Непарадная сторона Петербурга
Губернаторов предложили мотивировать следить за раздельным сбором мусора
Как Израиль шпионил за королями и президентами
Автовладельцы стали массово избавляться от люксовых машин с пробегом
Принципы Романа Василенко — в интервью Владимиру Познеру
В Красноярском крае таксиста за кражу денег облили зелёнкой и вывезли в лес
Популярное
Происшествия
Неполадки на МКС: русский болт и падение давления

Неполадки отмечаются на МКС - это сообщили космонавты и слышно в переговорах ЦУП-НАСА. При открытии модуля "Наука" вылетел болт, а в "Звезде" упало давление.

Неполадки на МКС: русский болт и падение давления
"Расхождение интересов": Пригожин назвал причину возможного разрыва с Валерией
Российский шоу-бизнес
"Расхождение интересов": Пригожин назвал причину возможного разрыва с Валерией
Мир. Новости мира
Валерий Коровин: киевский режим провоцирует разрушение Украины
Авто
Автовладельцы стали массово избавляться от люксовых машин с пробегом
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Здоровье
Онколог Владимир Круглый: в детской онкологии 95-97% выздоровлений
Новости Армении
Зеленский ввел старост. Ждем гауляйтера?
Китай заподозрил утечку опасных вирусов из американской лаборатории
Азия
Китай заподозрил утечку опасных вирусов из американской лаборатории
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников