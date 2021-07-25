Жириновский заявил о жёстких наказаниях для непривитых россиян

По убеждению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, настоящие гонения на антипрививочников начнутся после выборов в Госдуму.

Владимир Вольфович решил дать добрый совет для тех, кто избегает вакцинации.

"Все равно придется делать. Иначе будете заражаться и умирать. Будет ужесточаться законодательство осенью. Новая Дума заработает, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, — все, тюрьма, ибо вы заразили", — сказал политик в эфире радио "Комсомольская правда".⠀

Ранее глава ЛДПР заявлял, что в России нужно ввести строгие ограничения для граждан, которые отказываются вакцинироваться от "ковида". Действенными мерами, по мнению политика, станет то, что детей антипрививочников не будут допускать в школы и детские сады.

Нежелающих прививаться людей, по убеждению Жириновского, нужно лишать права голосовать на выборах, а работодателям нужно отказывать несознательным гражданам в приеме на работу.

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