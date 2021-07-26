Джабаров рассказал о риске "трагической ошибки" Украины в Донбассе

Заявление украинской стороны о том, что к освобождению Донбасса пора бы готовить армию, не осталось без внимания в России.

Карты на стол: о чём сообщили с Украины

Напомним коротко суть заявления: на канале "Обозреватель" выступил экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Юрий Грымчак.

Он сообщил, что Украине необходимо готовиться к возвращению Донбасса "тем или иным путём". Конечно, "основной" курс в этом непростом деле — по-прежнему политического и дипломатического толка. Однако

"…армию надо готовить к возможному применению оружия", — добавил Грымчак.

Мнение сенатора: "ястребы" допускают ошибку

Для RT комментарий предоставил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он сообщил, что заявление стоит расценивать как "ястребиное" (то есть звучащее из стана сторонников эскалации).

"Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путём, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины", — уверен Джабаров.

Заявления такого рода ничем хорошим не кончатся, а лишь обострят текущие противоречия.

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