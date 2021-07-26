ВСУ призывают готовиться к захвату Донбасса из-за выборов в Госдуму

Украинский политик, коренной дончанин Юрий Грымчак заявил о необходимости скорого наступления армии на Донбасс. По сведениям бывшего замминистра по вопросам ОРДЛО, подготовка вооружённых сил Украины (ВСУ) в этом направлении ведётся.

Грымчак в разговоре с украинским "Обозревателем" отметил, что к новому витку конфликта в Донбассе может привести голосование жителей ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму. По его мнению, такой шаг со стороны России означает дальнейшее поглощение неподконтрольных Украине территорий. Изменить ситуацию может только "освобождение" ОРДЛО.

"Хотелось бы, чтобы это произошло все же политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит", — заявил Грымчак.

Политик отметил, что Россия выдаёт паспорта в ЛДНР и устраивает голосование, чтобы заявить о своих притязаниях на эти территории. Вместе с тем Грымчак не ожидает, что признание выхода Донбасса из состава Украины произойдёт в ближайшее время. В пример он привёл Абхазию и Южную Осетию, признание независимости которых произошло через 20 лет после начала конфликта.

"Я не думаю, что признание Донбасса произойдет этой осенью. Но то, что они рассматривают такие варианты, ни для кого не является секретом", — сказал Грымчак.

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