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Жириновский рассказал, что ждет ЛДПР в будущем 

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Владимирскую область, где губернатором является представитель либерал-демократов Владимир Сипягин. И Владимир Вольфович в ходе поездки поделился своим видением будущего партии.

Жириновский рассказал, что ждет ЛДПР в будущем 

Во время посещения хлебозавода во Владимире Жириновский сообщил, что хотелось бы предложить Владимиру Сипягину место в Госдуме.

"Нам бы хотелось предложить Сипягину, человеку с опытом губернатора, место в Госдуме. Но пока он здесь. По показателям тут все улучшается. Чем хорош Сипягин? Мы всю партию мобилизовали, мы содействуем ему", — сказал он.

Дело в том, что в последнее время довольно много разговоров о переходе Сипягина в Госдуму. На съезде ЛДПР его поставили на пятое место в партийном списке. По сути, это гарантирует место в Госдуме. Однако сам Сипягин сначала говорил, что этот вопрос с ним не обсуждали. А потом заверял, что покидать губернаторский пост не намерен.

Между тем, к нему довольно много претензий как раз относительно деятельности на посту главы региона. Губернатором Сипягин стал в 2018 году, причем для него самого это был довольно неожиданный исход голосования.

Владимир Жириновский сказал, что если Сипягин все же покинет пост губернатора, то "будет работать в федеральном масштабе". И отметил, что следующий глава Владимирской области не обязательно будет из его партии.

Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов мог бы возглавить министерство труда. "Нилов станет министром труда, если (премьер-министр Михаил) Мишустин созреет (для работы с ним)", — заявил Жириновский.

Отметим, в последнее время довольно много разговоров о том, что после выборов в Госдуму Владимир Жириновский может перейти в Совет Федерации. Таким образом, возникает вопрос, кто мог бы в будущем возглавить ЛДПР.

Сын Жириновского Игорь Лебедев некоторое время назад отказался от участия в выборах в Госдуму. Его отец отрицает, что Лебедев может возглавить партию. Впрочем, и сам Жириновский подчеркивает, что не собирается уходить со своего нынешнего поста.

75-летний лидер ЛДПР подчеркивает, что у него нет преемника и главу партии будут выбирать на съезде. "Если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится", — говорил ранее Жириновский.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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