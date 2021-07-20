Донбасс с нами!: жители Восточной Украины примут участие в выборах в Госдуму

Российские граждане, проживающие в ЛНР и ДНР, смогут проголосовать на сентябрьских выборах депутатов государственной думы дистанционно, сообщил ЦИК России.

Речь идет о жителях, получивших российское гражданство в упрощенном режиме, согласно указу президента номер 183 от 24.04.2019, и не имеющих регистрации на территории РФ. Чтобы принять участие в голосовании им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг.

"Этот эксперимент для этой группы людей позволит нам в дальнейшем развивать применение дистанционного-электронного голосования уже за пределами страны" - считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Раннее стало известно об открытии специальных избирательных участков в Ростовской области, на которых российские граждане из ДНР и ЛНР смогут проголосовать лично. Об этом в мае 2021 года заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва буду длится три дня: 17-19 сентября. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что около полумиллиона граждан России, проживающих на территории Восточной Украины, имеют право участвовать в выборах.

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