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Третий не лишний: Прилепин придумал, как создать "по-настоящему сильную партию"

Политика

Интересный документ оказался в распоряжении РИА "Новости": в нём предложено объединить партии "СР — За правду" и КПРФ. Получившаяся махина будет обладать достаточно сильным влиянием и сможет дать бой оппонентам.

Третий не лишний: Прилепин придумал, как создать "по-настоящему сильную партию"

С предложением, как оказалось, выступил Захар Прилепин, сопредседатель "СР — За правду". По его мнению, объединение стоит провести после осенних выборов в ГД.

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года — ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины — собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", — пишет он.

У двух партий, продолжает Прилепин, есть много общего. Например, и там, и там политики выступают за отмену пенсионной реформы и доступ россиян к деньгам, получаемым от продажи природных ресурсов.

"России совершенно необходима объединённая сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях — в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", — добавил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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