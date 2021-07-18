Филькина грамота: СБУ прислала повестку министру обороны РФ Сергею Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу и российский бизнесмен Константин Малофеев получили от СБУ повестки с требованием явиться в Мариуполь 20 июля для предъявления им обвинений и проведения следственных действий.

Как сообщает ТАСС, СБУ подозревает их по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК ("Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей").

Данная повестка подписана старшим следователем Службы безопасности Украины по Луганской и Донецкой областям Тарасом Бутенко.

Подобные документы уже составлялись на Малофеева и Шойгу в 2014 году. Тогда их вызывало на допрос МВД Украины. Российский министр обороны и бизнесмен включены в список санкционных лиц Украины и числятся в розыске с 2016 года.

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